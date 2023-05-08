Ночная вражеская атака дронами не имела последствий для энергосистемы, экспорт продолжается - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Ночная вражеская атака дронами не имела последствий для энергосистемы Украины, но из-за обстрелов армии рф есть повреждения в сетях в 5 областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Ночная атака дронами не нанесла повреждений магистральной энергетической инфраструктуре. Однако из-за российских обстрелов вдоль линии фронта и обстрелов пограничья снова есть повреждения в распределительных сетях (облэнерго) в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
Сейчас в Сумской области обесточенными остаются около 1 тыс. потребителей, в Черниговской – около 1,2 тыс. потребителей. В Херсонской области россияне обстреляли объект генерации, продолжается восстановление питания потребителей, сообщили в компании.
Энергетики Днепропетровской области завершили восстановление энергоснабжения 4,5 тыс. потребителей, которые были обесточены из-за российских обстрелов. А специалисты "Харьковоблэнерго" полностью восстановили питание села Граково, которое более года было обесточенным из-за оккупации, продолжавшейся до середины сентября 2022 года, и боевых действий, отметили в НЭК
"Производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление. Вторая волна половодья идет на спад, но гидроэлектростанции продолжают активно работать. Кроме того, сезонно увеличили производство электроэнергии солнечные и ветровые электростанции", - отметили в Укрэнерго.
"Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. В Украину импорта не происходит", - указали в компании.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.