В профильном комитете ВР заявили, что массовые отключения света летом маловероятны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Возвращение к графикам отключений электроэнергии маловероятно, сообщил в эфире национального телемарафона председатель Комитета Верховной Рады Украины энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, пишет УНН.
Цитата
"Вероятность отключения электрической энергии низкая. Во-первых, потому что потребление электрической энергии в летний период относительно ниже зимнего периода. Во-вторых, продолжительность светового дня летом длиннее, а солнечных дней больше, соответственно, производство электрической энергии на солнечных электростанциях может покрывать дневные пики потребления электроэнергии", - объяснил он.
Детали
В то же время Герус предупредил, что летом ожидаются определенные пиковые нагрузки на энергосистему из-за использования электроэнергии для охлаждения помещений.
"Как зимой, так и летом наблюдаются пики энергопотребления. Есть ли риски отключения электрической энергии? Да, они есть, потому что продолжаются массированные ракетные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры", - сказал он.
По словам главы комитета ВР, "сложными" могут быть периоды вечернего потребления электроэнергии - с 19.00 до 22.00.
Напомним
Министерство энергетики Украины опровергло информацию о возможных графиках отключений света в мае.