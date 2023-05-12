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В профильном комитете ВР заявили, что массовые отключения света летом маловероятны

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Возвращение к графикам отключений электроэнергии маловероятно, сообщил в эфире национального телемарафона председатель Комитета Верховной Рады Украины энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, пишет УНН.

Цитата

"Вероятность отключения электрической энергии низкая. Во-первых, потому что потребление электрической энергии в летний период относительно ниже зимнего периода. Во-вторых, продолжительность светового дня летом длиннее, а солнечных дней больше, соответственно, производство электрической энергии на солнечных электростанциях может покрывать дневные пики потребления электроэнергии", - объяснил он.

Детали

В то же время Герус предупредил, что летом ожидаются определенные пиковые нагрузки на энергосистему из-за использования электроэнергии для охлаждения помещений.

"Как зимой, так и летом наблюдаются пики энергопотребления. Есть ли риски отключения электрической энергии? Да, они есть, потому что продолжаются массированные ракетные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры", - сказал он.

По словам главы комитета ВР, "сложными" могут быть периоды вечернего потребления электроэнергии - с 19.00 до 22.00.

Напомним

Министерство энергетики Украины опровергло информацию о возможных графиках отключений света в мае.

Украинские Национальные Новости

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