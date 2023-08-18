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Зима легкою не буде, але енергосистема вистоїть – Укренерго

Зима легкою не буде, але енергосистема вистоїть – Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Не зупиняється ні на мить підготовка до опалювального сезону. Уже виконано від 60% до 80% робіт залежно від типу енергооб'єктів. Особлива увага приділяється захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків та споживачів під час надзвичайних ситуацій, викликаних можливими обстрілами. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на брифінгу у Львові, передає УНН.

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«Ми не обіцяємо легкої зими, але точно впевнені, що українська енергосистема вистоїть. Ми будемо мати більш щільну систему ППО, ніж станом на жовтень-вересень минулого року – це плюс», — уточнив Кудрицький.

Деталі

Він пояснив, що Україна має досвід боротьби з масованими ракетними й дроновими атаками, досвід балансування системи в таких екстремальних умовах.

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«Звичайно, що ми будемо починати наступний опалювальний сезон маючи менший запас міцності в енергосистемі, ніж минулого року. Відновити на 100% всі ці пошкоджені об’єкти за декілька місяців неможливо. Але точно можу сказати, що ми увійдемо в опалювальний сезон максимально готовими», — підкреслив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Доповнення

Він розповів, що минулого року «Укренерго» залучило близько 1 млрд доларів грантових та кредитних коштів на відновлення української енергосистеми. Ці гроші були витрачені не тільки на відновлення мереж, але і на погашення боргів «Укренерго» перед іншими учасниками ринку, зокрема електростанціями, які використали їх, щоб відремонтувати свої енергоблоки.

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По суті була створена неформальна коаліція держав, які допомагали українській енергосистемі відновлюватися та вистояти під цими атаками. Західна допомога є критично важливою для того, щоб система відновлювалася у високому темпі, і щоб цей процес продовжувався.

Нагадаємо, Центренерго готується до опалювального сезону. Щоб убезпечити теплові електростанції від можливих ударів армії рф, на них облаштовують захисні споруди.

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