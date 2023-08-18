Зима легкою не буде, але енергосистема вистоїть – Укренерго

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«Ми не обіцяємо легкої зими, але точно впевнені, що українська енергосистема вистоїть. Ми будемо мати більш щільну систему ППО, ніж станом на жовтень-вересень минулого року – це плюс», — уточнив Кудрицький.

Деталі

Він пояснив, що Україна має досвід боротьби з масованими ракетними й дроновими атаками, досвід балансування системи в таких екстремальних умовах.

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«Звичайно, що ми будемо починати наступний опалювальний сезон маючи менший запас міцності в енергосистемі, ніж минулого року. Відновити на 100% всі ці пошкоджені об’єкти за декілька місяців неможливо. Але точно можу сказати, що ми увійдемо в опалювальний сезон максимально готовими», — підкреслив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Доповнення

Він розповів, що минулого року «Укренерго» залучило близько 1 млрд доларів грантових та кредитних коштів на відновлення української енергосистеми. Ці гроші були витрачені не тільки на відновлення мереж, але і на погашення боргів «Укренерго» перед іншими учасниками ринку, зокрема електростанціями, які використали їх, щоб відремонтувати свої енергоблоки.

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По суті була створена неформальна коаліція держав, які допомагали українській енергосистемі відновлюватися та вистояти під цими атаками. Західна допомога є критично важливою для того, щоб система відновлювалася у високому темпі, і щоб цей процес продовжувався.

Нагадаємо, Центренерго готується до опалювального сезону. Щоб убезпечити теплові електростанції від можливих ударів армії рф, на них облаштовують захисні споруди.