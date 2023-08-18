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Споживання електрики на максимумі, аварійну допомогу брали вже з двох країн ЄС - Укренерго

Київ • УНН

 • 8240784 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Споживання електроенергії 17 серпня в Україні трималося на максимумі цього літа, хоч і не перевершило рекорд 16 серпня. При цьому за минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу 3 енергоблоки, натомість в роботу повернулися два. Напередодні ввечері брали аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі. Про це повідомляє у п'ятницю НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Споживання вчора, 17 серпня, знову було максимальним за це літо, на 8% перевершивши показник минулої п’ятниці, 11 серпня. Але рекордним залишається 16 серпня. За минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу 3 енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись 2. "Укренерго" для забезпечення споживання вимушено застосувало аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини", - вказали у компанії.

Виробництво і ремонти

За минулу добу в аварійний ремонт, як повідомляється, виведено одразу 3 енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись 2.

Тривають ремонти на електростанціях; на атомних енергоблоках проводиться перезавантаження палива та підготовка до активної роботи взимку, роботи йдуть за графіком. Енергосистема має обмежені можливості для покриття високого споживання, вказали у НЕК.

Експорт/імпорт

Сьогодні, як повідомляється, здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 686 МВт. Експорт відсутній.

Аварії та знеструмлення

За добу зафіксовано ускладнення в роботі 2 повітряних ліній в Дніпропетровській та Тернопільській областях. Знеструмлення споживачів не було, лінії працюють.

Через бойові дії залишаються знеструмленими 413 населених пунктів. 

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