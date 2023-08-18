Потребление электричества на максимуме, аварийную помощь брали уже из двух стран ЕС - Укрэнерго

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"Потребление вчера, 17 августа, снова было максимальным за это лето, на 8% превзойдя показатель прошлой пятницы, 11 августа. Но рекордным остается 16 августа. За минувшие сутки в аварийный ремонт выведено сразу 3 энергоблока на тепловых электростанциях, зато в работу вернулись 2. "Укрэнерго" для обеспечения потребления вынужденно применило аварийную помощь с 19:00 до 22:00 с энергосистем Румынии и Польши общей мощностью 400 МВт каждый час", - указали в компании.

Производство и ремонты

За минувшие сутки в аварийный ремонт, как сообщается, выведено сразу 3 энергоблока на тепловых электростанциях, при этом в работу вернулись 2.

Продолжаются ремонты на электростанциях; на атомных энергоблоках проводится перезагрузка топлива и подготовка к активной работе зимой, работы идут по графику. Энергосистема имеет ограниченные возможности для покрытия высокого потребления, указали в НЭК.

Экспорт/импорт

Сегодня, как сообщается, осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 686 МВт. Экспорт отсутствует.

Аварии и обесточивания

За сутки зафиксированы осложнения в работе 2 воздушных линий в Днепропетровской и Тернопольской областях. Обесточивания потребителей не было, линии работают.

Из-за боевых действий остаются обесточенными 413 населенных пунктов.