Зима легкой не будет, но энергосистема выстоит - Укрэнерго

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Не останавливается ни на минуту подготовка к отопительному сезону. Уже выполнено от 60% до 80% работ в зависимости от типа энергообъектов. Особое внимание уделяется защите оборудования и координации действий власти, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами. Об этом рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на брифинге во Львове, передает УНН.

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«Мы не обещаем легкой зимы, но точно уверены, что украинская энергосистема выстоит. Мы будем иметь более плотную систему ПВО, чем по состоянию на октябрь-сентябрь прошлого года – это плюс», — уточнил Кудрицкий.

Детали

Он пояснил, что Украина имеет опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, опыт балансировки системы в таких экстремальных условиях.

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«Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми», — подчеркнул председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Дополнение

Он рассказал, что в прошлом году «Укрэнерго» привлекло около 1 млрд долларов грантовых и кредитных средств на восстановление украинской энергосистемы. Эти деньги были потрачены не только на восстановление сетей, но и на погашение долгов «Укрэнерго» перед другими участниками рынка, в частности электростанциями, которые использовали их, чтобы отремонтировать свои энергоблоки.

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По сути была создана неформальная коалиция государств, которые помогали украинской энергосистеме восстанавливаться и выстоять под этими атаками. Западная помощь является критически важной для того, чтобы система восстанавливалась в высоком темпе, и чтобы этот процесс продолжался.

Напомним, Центрэнерго готовится к отопительному сезону. Чтобы обезопасить тепловые электростанции от возможных ударов армии рф, на них обустраивают защитные сооружения.

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