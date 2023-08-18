Через можливі атаки рф на українських ТЕС будують захисні споруди - Фонд держмайна

Цитата

“Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них”, — йдеться у повідомленні Фонду держмайна.

Деталі

Так, на Трипільський ТЕС, що розташована у Київській області, виконано вже 100% робіт з облаштування захисних споруд.

На Зміївській ТЕС, яка знаходиться у Харківській області, роботи виконані на 70%.

Доповнення

Під час проходження опалювального сезону ПАТ “Центренерго” задіє 8 енергоблоків сумарною потужністю 1 640 МВт. Щоб забезпечити безперебійну роботу генерації в осінньо-зимовий період , енергоблоки Трипільської та Зміївської ТЕС працюватимуть у “змішаному” форматі — на вугіллі, газу та мазуті.

Нагадаємо

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що є висока ймовірність того, що росіяни взимку продовжать завдавати ударів по українській енергосистемі. У той же час більшість енерго-об’єктів Україна вже відремонтувала.