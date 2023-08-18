Через можливі атаки рф на українських ТЕС будують захисні споруди - Фонд держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Центренерго готується до опалювального сезону. Щоб убезпечити теплові електростанції від можливих ударів армії рф, на них облаштовують захисні споруди. На Трипільський ТЕС вже виконані роботи. Про це повідомляє Фонд державного майна України, пише УНН.
Цитата
“Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них”, — йдеться у повідомленні Фонду держмайна.
Деталі
Так, на Трипільський ТЕС, що розташована у Київській області, виконано вже 100% робіт з облаштування захисних споруд.
На Зміївській ТЕС, яка знаходиться у Харківській області, роботи виконані на 70%.
Доповнення
Під час проходження опалювального сезону ПАТ “Центренерго” задіє 8 енергоблоків сумарною потужністю 1 640 МВт. Щоб забезпечити безперебійну роботу генерації в осінньо-зимовий період , енергоблоки Трипільської та Зміївської ТЕС працюватимуть у “змішаному” форматі — на вугіллі, газу та мазуті.
Нагадаємо
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що є висока ймовірність того, що росіяни взимку продовжать завдавати ударів по українській енергосистемі. У той же час більшість енерго-об’єктів Україна вже відремонтувала.