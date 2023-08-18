Из-за возможных атак рф на украинских ТЭС строят защитные сооружения - Фонд госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Центрэнерго готовится к отопительному сезону. Чтобы обезопасить тепловые электростанции от возможных ударов армии рф, на них обустраивают защитные сооружения. На Трипольской ТЭС уже выполнены работы. Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины, пишет УНН.
Цитата
“Физическая защита критически важных элементов об’объектов ТЭС от падения обломков ракет, косвенных атак БПЛА и других повреждений выполняется путем устройства искусственных защитных сооружений вокруг них”, — говорится в сообщении Фонда госимущества.
Детали
Так, на Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области, выполнено уже 100% работ по обустройству защитных сооружений.
На Змиевской ТЭС, которая находится в Харьковской области, работы выполнены на 70%.
Дополнение
Во время прохождения отопительного сезона ПАО “Центрэнерго” задействует 8 энергоблоков суммарной мощностью 1 640 МВт. Чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации в осенне-зимний период, энергоблоки Трипольской и Змиевской ТЭС будут работать в “смешанном” формате — на угле, газе и мазуте.
Напомним
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть высокая вероятность того, что россияне зимой продолжат наносить удары по украинской энергосистеме. В то же время большинство энерго-об’объектов Украина уже отремонтировала.