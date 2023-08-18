Из-за возможных атак рф на украинских ТЭС строят защитные сооружения - Фонд госимущества

Цитата

“Физическая защита критически важных элементов об’объектов ТЭС от падения обломков ракет, косвенных атак БПЛА и других повреждений выполняется путем устройства искусственных защитных сооружений вокруг них”, — говорится в сообщении Фонда госимущества.

Детали

Так, на Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области, выполнено уже 100% работ по обустройству защитных сооружений.

На Змиевской ТЭС, которая находится в Харьковской области, работы выполнены на 70%.

Дополнение

Во время прохождения отопительного сезона ПАО “Центрэнерго” задействует 8 энергоблоков суммарной мощностью 1 640 МВт. Чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации в осенне-зимний период, энергоблоки Трипольской и Змиевской ТЭС будут работать в “смешанном” формате — на угле, газе и мазуте.

Напомним

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть высокая вероятность того, что россияне зимой продолжат наносить удары по украинской энергосистеме. В то же время большинство энерго-об’объектов Украина уже отремонтировала.