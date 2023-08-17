Попри підвищення тарифів на електроенергію, коштів на енергоринку не вистачає - Герус

Цитата

“Рішення по тарифах і прайс-кепах були для того, щоб наповнити ринок ліквідністю, щоб всі платили за спожиту електроенергію й щоб рівень боргів зменшився. Як результат пройшло майже 2 місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається і це дуже погано, тому що тоді виникає питання — заради чого все це робилося, коли ліквідність на енергоринку поки що взагалі не покращилась відносно того що було до підвищення тарифів”, — сказав Герус.

За його словами, однією з причин є неспроможність водоканалів, у собівартості виробництва яких електрика становить 30-40%, оплачувати споживчий ресурс, а причиною цього своєю чергою є недостатні тарифи на їхні послуги.

Герус зазначив, що ще однією причиною заборгованості на ринку електроенергії є недостатній рівень платежів з боку НАЕК “Енергоатом” в рамках спецобов’язків із забезпечення електроенергії населення (ПСО).

“Багато чого залежить від „Енергоатома“. На нього покладене ПСО по населенню. Десь він має дати електроенергію, десь фінансово компенсувати різницю між ринковою ціною і тою ціною яка є для населення.

Якщо „Енергоатом“ починає платити краще, тоді борги на ринку будуть зменшуватися...Поки що він краще платити не став”, — розповів Герус.

Доповнення

В Україні з 1 червня підвищили тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

Герман Галущенко повідомляв раніше, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться.