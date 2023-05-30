В Україні з червня підвищать тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні з 1 червня підвищать тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, пише УНН з посиланням на Суспільне.
Деталі
Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.
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"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону", — сказав міністр.
Галущенко також зазначив, що протягом наступного осінньо-зимового періоду росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.
Доповнення
НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.