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В Україні з червня підвищать тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні з 1 червня підвищать тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, пише УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

Цитата

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону", — сказав міністр.

Галущенко також зазначив, що протягом наступного осінньо-зимового періоду росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Доповнення

НКРЕКП офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

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