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В Украине с июня повысят тарифы на электроэнергию: сколько придется платить

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине с 1 июня повысят тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, повышение тарифов вызвали разрушения и повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских авиаударов.

Цитата

"Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой мы были бы без света. Это решение даст нам возможность обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы до сих пор имеем потерянные существенные мощности в генерации. Мы исходим из сценария сегодняшнего дня до следующего отопительного сезона", — сказал министр.

Галущенко также отметил, что в течение следующего осенне-зимнего периода россия может снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

Дополнение

НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

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