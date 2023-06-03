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Тарифи на світло до кінця року більше не підвищуватимуться - Міненерго

Київ • УНН

 • 609729 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, заяву якого цитують у міністерстві, передає УНН.

Тарифи на світло до кінця року більше не підвищуватимуться - Міненерго

Деталі

Зі слів міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком.

"Ми робили все, щоб оминути підвищення тарифів. Але довелось ухвалити це вимушене рішення для того, щоб забезпечити електроенергією наших споживачів і пройти наступну зиму. Завдяки цьому рішенню ми бачимо, що є можливість провести ремонтну кампанію, стабілізувати енергосистему і відповідним чином підготуватися до наступного сезону", - зазначив він.

Міністр також повідомив, що наразі не йдеться про наступні етапи підвищення тарифів.

Цитата

"Наразі про це мова не йде і ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року, - сказав Галущенко в ефірі телемарафону. - У нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження (опалювального - ред.) сезону і відповідним чином не рухати ціни в подальшому".

Доповнення

В Україні з 1 червня підвищать тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

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