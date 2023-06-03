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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Тарифы на свет до конца года больше не будут повышаться - Минэнерго

Киев • УНН

 • 609729 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, заявление которого цитируют в министерстве, передает УНН.

Тарифы на свет до конца года больше не будут повышаться - Минэнерго

Детали

По словам министра, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч было вынужденным шагом.

"Мы делали все, чтобы обойти повышение тарифов. Но пришлось принять это вынужденное решение для того, чтобы обеспечить электроэнергией наших потребителей и пройти следующую зиму. Благодаря этому решению мы видим, что есть возможность провести ремонтную кампанию, стабилизировать энергосистему и соответствующим образом подготовиться к следующему сезону", - отметил он.

Министр также сообщил, что пока речь не идет о следующих этапах повышения тарифов.

Цитата

"Сейчас об этом речь не идет и мы предложили срок действия этого решения до конца года, - сказал Галущенко в эфире телемарафона. - У нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение (отопительного - ред.) сезона и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем".

Дополнение

В Украине с 1 июня повысят тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.

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