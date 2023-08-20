Отопительный сезон: что прогнозировали в прошлом году и чего ждать следующей зимой

Детали

Столичная власть в прошлом году заявляла, что готовилась к любому развитию событий.

"Я хочу четко сказать, и, надеюсь, все это понимают: Киев был целью агрессора и целью агрессора остается. Не только Мариуполь, Донецк, Луганск или Бахмут. Киев — главная цель, потому что это сердце государства. Способны ли они прийти в Киев, - захватить город сейчас?

В то же время Кличко тогда отмечал, что не надо надеяться, что все будет хорошо и зима пройдет без форс-мажоров.

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"Не хочу всех успокаивать и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ — это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать оно не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям.

Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло", - подчеркнул Кличко.

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По словам председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, в этом году легкой зимой тоже никто не обещает, но он выразил уверенность, что украинская энергосистема устоит.

«Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон, имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми», – подчеркнул председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в интервью Forbes, подготовка к отопительному сезону продолжается в двух плоскостях - энергетической и военной.

"Я думаю, что мы будем входить в зиму примерно с теми же мощностями, которые у нас были в прошлом году. Нужно понимать, что готовность к зиме и вообще энергетическая система - это не только генерирующая мощность. Электроэнергию, которая где-то выработалась, очень часто нужно транспортировать в регионы, а затем распределить через распределительные сети облэнерго до конечных потребителей. Поэтому важно, чтобы все это работало", - сказал он.

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