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Министры энергетики Украины и США обсудили подготовку к отопительному сезону

Министры энергетики Украины и США обсудили подготовку к отопительному сезону

Киев • УНН

 • 916707 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Состоялась двусторонняя встреча министра энергетики Украины и его американской коллеги Дженнифер Гренголм, на которой они обсудили следующий отопительный сезон. Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что встреча состоялась в рамках первого министерского заседания инициативы Net Zero World в Сиэтле, США.
Герман Галущенко поблагодарил Дженнифер Гренголм за личное преданное участие в деле ускорения перехода на чистую энергию во всем мире.

Цитата

«Для меня большая честь быть в обществе лидеров-единомышленников, которые разделяют цели достижения экологического устойчивого будущего. Это стало возможным благодаря вашей инициативе Net Zero World Initiative», - отметил он, добавив, что специалисты Минэнерго уже тесно сотрудничают с командой PNNL над формированием модели распределенной генерации.

Герман Галущенко подчеркнул, что готовясь к следующему отопительному сезону, украинские энергетики прилагают максимум усилий и ресурсов для внедрения новых подходов и решений для обеспечения безопасности и одновременно гибкости энергосистемы.

Также глава Минэнерго отметил мероприятия, которые проводятся для усиления физической защиты энергетических объектов, работах по восстановлению генерации и сетей, а также мероприятиях по цифровизации и кибербезопасности.

Министр отметил, что для устойчивого прохождения следующей зимы Украина продолжает накапливать энергетические ресурсы, в частности происходит закачка природного газа в хранилища. Продолжается наращивание собственной добычи голубого топлива.

Цитата

«Украинские ПХГ, которые прошли сертификацию по европейским правилам, все больше используются и европейскими трейдерами. Мы готовы предложить нашим партнерам до 15 млрд кубических метров газохранилищ, хранение газа в которых не только экономически выгодно для европейской стороны, но и является вкладом в энергетическую безопасность всего континента», - добавил Герман Галущенко.

Дополнение

Глава Минэнерго подчеркнул особую ценность газовой турбины, которая была предоставлена американской стороной.

Газовые турбины – один из инструментов, который помогает децентрализовать генерацию электроэнергии в условиях российских атак на ключевые объекты украинской энергетической инфраструктуры, что является достаточно критичным для отдельных регионов. Герман Галущенко проинформировал также о потребности в дополнительных поставках соответствующего оборудования.

Руководители министерств энергетики обсудили приоритеты привлечения международной помощи для восстановления энергосистемы и прохождения следующего отопительного сезона в условиях российской агрессии.

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Герман Галущенко выразил благодарность за поддержку, которую оказывает правительство США для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры Украины.

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