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Міністри енергетики України та США обговорили підготовку до опалювального сезону

Міністри енергетики України та США обговорили підготовку до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 916710 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Відбулася двостороння зустріч міністра енергетики України та його американської колеги Дженніфер Гренголм, на якій вони обговорили наступний опалюваний сезон. Про це повідомили у міністерстві енергетики України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч відбулася в межах першого міністерського засідання ініціативи Net Zero World у Сіетлі, США.
Герман Галущенко подякував Дженніфер Гренголм за особисту віддану участь у справі прискорення переходу на чисту енергію в усьому світі.

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«Для мене велика честь бути у товаристві лідерів-однодумців, які поділяють цілі досягнення екологічного сталого майбутнього. Це стало можливим завдяки вашій ініціативі Net Zero World Initiative», - зазначив він, додавши, що фахівці Міненерго вже тісно співпрацюють із командою PNNL над формуванням моделі розподіленої генерації.

Герман Галущенко підкреслив, що готуючись до наступного опалювального сезону, українські енергетики докладають максимум зусиль і ресурсів для впровадження нових підходів та рішень для забезпечення безпеки й водночас гнучкості енергосистеми.

Також очільник Міненерго наголосив на заходах, які проводяться для посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів, роботах з відновлення генерації та мереж, а також заходах з цифровізації та кібербезпеки.

Міністр зазначив, що для сталого проходження наступної зими Україна продовжує накопичувати енергетичні ресурси, зокрема відбувається закачування природного газу у сховища. Триває нарощування власного видобутку блакитного палива.

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«Українські ПСГ, які пройшли сертифікацію за європейськими правилами, все більше використовуються і європейськими трейдерами. Ми готові запропонувати нашим партнерам до 15 млрд кубічних метрів газосховищ, зберігання газу в яких не тільки економічно вигідне для європейської сторони, але і є внеском в енергетичну безпеку всього континенту», - додав Герман Галущенко.

Доповнення

Очільник Міненерго підкреслив особливу цінність газової турбіни, яка була надана американською стороною.

Газові турбіни – один з інструментів, що допомагає децентралізувати генерацію електроенергії в умовах російських атак на ключові об’єкти української енергетичної інфраструктури, що є досить критичним для окремих регіонів. Герман Галущенко поінформував також про потреби у додаткових поставках відповідного устаткування.

Очільники міністерств енергетики обговорили пріоритети залучення міжнародної допомоги для відновлення енергосистеми та проходження наступного опалювального сезону в умовах російської агресії.

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Герман Галущенко висловив вдячність за підтримку, яку надає уряд США для відбудови та зміцнення енергетичної інфраструктури України.

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