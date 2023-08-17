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Українці встановили новий рекорд зі споживання електрики цього літа, Укренерго брало аварійну допомогу з ЄС

Українці встановили новий рекорд зі споживання електрики цього літа, Укренерго брало аварійну допомогу з ЄС

Київ • УНН

 • 1009939 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні 16 серпня було зафіксовано новий літній рекорд споживання електроенергії, НЕК "Укренерго" брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, повідомили у компанії у четвер, пише УНН.

Цитата

"Учора, 16 серпня, в енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня. Водночас, через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим. Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом. Тому «Укренерго» брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання", - вказали в Укренерго.

І наголосили, що аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.

Тим часом, як повідомляється, продовжуються ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на деяких атомних енергоблоках. "Вони мають максимально відновитися до нового опалювального сезону, коли потреба в електроенергії буде значно вищою. Тому в енергосистемі дуже обмежені можливості для покриття високого споживання", - вказали в Укренерго.

Експорт/імпорт

Сьогодні, як повідомляється, здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорт відсутній.

Аварії, обстріли та знеструмлення

16 серпня були зафіксовані технічні ускладнення в роботі двох міждержавних ліній електропередачі в Закарпатській області. Знеструмлення споживачів не було. Причини – низова пожежа поряд з лінією та спрацювання автоматики на підстанції сусідньої держави, повідомили у НЕК.

Вчора вдень на 2 години була знеструмлена значна частина споживачів міста Миколаїв. Причина – аварійна ситуація через наближення автокрану до повітряної лінії 150 кВ, додали у компанії.

"Нічна ракетна атака завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області. Було знеструмлено 10 тис. споживачів. Наразі енергоживлення відновлено у повному обсязі", - повідомили в НЕК.

Також повідомляється, що через обстріли були зафіксовані нові пошкодження у електромережах на Харківщині, Херсонщині та Донеччині.

"Через бойові дії знеструмлено 429 населених пунктів", - вказали в Укренерго.

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