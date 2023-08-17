Україна увійде в зиму приблизно з тими ж енергетичними потужностями, як і торік - Герус

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"Я думаю, що ми будемо входити в зиму приблизно з тими ж потужностями, які в нас були торік. Потрібно розуміти, що готовність до зими і взагалі енергетична система - це не тільки генеруюча потужність. Електроенергію, яка десь виробилася, дуже часто потрібно транспортувати до регіонів, і потім розподілити через розподільчі мережі обленерго до кінцевих споживачів. Тому, важливо, щоб усе це працювало", - сказав він.

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Голова комітету додав, що минулої зими у більшості випадків відключення електроенергії були не через дефіцит генерації електроенергії, а через мережеві обмеження. Крім цього, Герус запевнив, що "з великою долею ймовірності" російські окупанти відновлять атаки по об'єктах інфраструктури України, тому українська влада готується до складних сценаріїв.

"Коли ми говоримо про нашу готовність, то вона лежить у двох площинах: енергетична та військова", - зауважив він.

За словами посадовця, перша передбачає підготовку до фізичного захисту енергооб'єктів та створення резерву обладнання для швидкого усунення проблем у разі пошкоджень. Військова площина - це протиповітряна оборона України, ефективна робота засобів ППО, що вже є в наявності, а також надання країні додаткового озброєння від західних партнерів, додав він.

"Всі - енергетики, військові, цивільні - розуміють, що з великою долею ймовірності будуть ракетні удари, атаки дронами на наші обʼєкти енергетичної інфраструктури. Оскільки всі розуміють, всі над цим працюють", - пілсумував він.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 8 серпня розповів про стан ремонтних робіт на об’єктах генерації. За його словами, ремонтні роботи на тепло -, гідро- та атомних об’єктах генерації йдуть за планом.