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Київщина: Кравченко заявив про запровадження регулярних перевірок відбудови пошкоджених об’єктів

Київщина: Кравченко заявив про запровадження регулярних перевірок відбудови пошкоджених об’єктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Київській області створена спеціальна комісія, яка буде перевіряти роботи на об’єктах, де ведеться відбудова. Представники відповідних служб будуть фіксувати всі проблемні питання та оперативно усувати їх одразу на місцях. Перші перевірки стартують уже цього тижня. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН із посиланням на ОВА.

Цитата

«Наразі визначили 56 об’єктів. Це багатоквартирні будинки, дитсадки, школи, укриття. Роботи на них уже розпочалися. Відновлення відбувається за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. До речі, ПРООН надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення цих об’єктів. Йдеться про підтримку з інженерних, фінансових та антикорупційних питань. Виїзди будуть регулярними. Це – детальний розбір процесу, фіксація всіх проблем, зауважень та порушень за умови, що такі виявимо. Для оперативного реагування та усунення порушень до перевірки залучаємо всі необхідні служби», – наголосив Руслан Кравченко.

Додамо

Він додав, що до складу комісії входять представники профільних департаментів КОВА, правоохоронних органів, технагляду, Держпраці, спостережної ради, ДТЕКу тощо. Також запрошуємо до таких перевірок народних депутатів, представників ЗМІ, мешканців будинків та громадськість.

Об’єкти, які будуть перевірені вже цього тижня:

13 жовтня, 10:00, с. Бишів, вул. Захисників України, 7. Будівництво зруйнованого закладу дошкільної освіти «Каштан».

14 жовтня. 10:00, м. Буча. 4 багатоквартирні будинки: вул. Нове Шосе, 5; вул. Енергетиків, 2; вул. Києво-Мироцька, 104Б; вул. Вокзальна, 101.

Повний список усіх 56 об’єктів, які будуть перевірені, читайте тут.

«Затягування термінів, недотримання етапів відбудови, корупційна складова – факти, яким не може бути місця у відбудові Київщини. Прозорість, чіткість та злагодженість дій, повний доступ до всієї інформації, яка стосується будівництва, – ось пріоритет. Чесна та прозора відбудова Київщині без корупції. Це те, чого від нас вимагають мешканці області та міжнародні партнери, які сприяють відновленню регіону. Логічно, що кожен платник податків та благодійники, які реалізують масштабні проєкти, хочуть чітко розуміти, на що йдуть їхні кошти і наскільки ефективно вони витрачаються. Я зацікавлений у цьому не менше. Саме публічність та прозорість на кожному етапі дозволять зняти чимало питань та претензій», – додав начальник Київської ОВА.

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