Киевщина: Кравченко заявил о введении регулярных проверок восстановления поврежденных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киевской области создана специальная комиссия, которая будет проверять работы на объектах, где ведется восстановление. Представители соответствующих служб будут фиксировать все проблемные вопросы и оперативно устранять их сразу на местах. Первые проверки стартуют уже на этой неделе. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН со ссылкой на ОВА.
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«Сейчас определили 56 объектов. Это многоквартирные дома, детсады, школы, укрытия. Работы на них уже начались. Восстановление происходит за средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Кстати, ПРООН будет оказывать Киевщине техническую поддержку во время восстановления этих объектов. Речь идет о поддержке по инженерным, финансовым и антикоррупционным вопросам. Выезды будут регулярными. Это – детальный разбор процесса, фиксация всех проблем, замечаний и нарушений при условии, что таковые выявим. Для оперативного реагирования и устранения нарушений к проверке привлекаем все необходимые службы», – подчеркнул Руслан Кравченко.
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Он добавил, что в состав комиссии входят представители профильных департаментов КОВА, правоохранительных органов, технадзора, Гоструда, наблюдательного совета, ДТЭКа и др. Также приглашаем к таким проверкам народных депутатов, представителей СМИ, жителей домов и общественность.
Объекты, которые будут проверены уже на этой неделе:
13 октября, 10:00, с. Бышив, ул. Защитников Украины, 7. Строительство разрушенного учреждения дошкольного образования «Каштан».
14 октября. 10:00, г. Буча. 4 многоквартирных дома: ул. Новое шоссе, 5; ул. Энергетиков, 2; ул. Киево-Мироцкая, 104б; ул. Вокзальная, 101.
Полный список всех 56 объектов, которые будут проверены, читайте здесь.
«Затягивание сроков, несоблюдение этапов восстановления, коррупционная составляющая – факты, которым не может быть места в восстановлении Киевщины. Прозрачность, ясность и согласованность действий, полный доступ ко всей информации, относящейся к строительству, – вот приоритет. Честное и прозрачное восстановление Киевщины без коррупции. Это то, чего от нас требуют жители области и международные партнеры, которые способствуют восстановлению региона. Логично, что каждый налогоплательщик и благотворители, реализующие масштабные проекты, хотят четко понимать, на что идут их средства и насколько эффективно они расходуются. Я заинтересован в этом не меньше. Именно публичность и прозрачность на каждом этапе позволят снять немало вопросов и претензий», – добавил начальник киевской ОВА.