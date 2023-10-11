Киевщина: Кравченко заявил о введении регулярных проверок восстановления поврежденных объектов

ukru
Эксклюзив
06:36 • 34170 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 63567 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 120740 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 154774 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125774 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120931 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 154680 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116400 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122872 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130592 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 47266 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

02:27 • 28536 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 104125 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 27346 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 84808 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 120742 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 154776 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114479 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121565 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 154681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 7551 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143642 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151250 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155690 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153784 просмотра
Актуальное
Киевщина: Кравченко заявил о введении регулярных проверок восстановления поврежденных объектов

Киевщина: Кравченко заявил о введении регулярных проверок восстановления поврежденных объектов

Киев • УНН

 • 427406 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киевской области создана специальная комиссия, которая будет проверять работы на объектах, где ведется восстановление. Представители соответствующих служб будут фиксировать все проблемные вопросы и оперативно устранять их сразу на местах. Первые проверки стартуют уже на этой неделе. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН со ссылкой на ОВА.

Цитата

«Сейчас определили 56 объектов. Это многоквартирные дома, детсады, школы, укрытия. Работы на них уже начались. Восстановление происходит за средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Кстати, ПРООН будет оказывать Киевщине техническую поддержку во время восстановления этих объектов. Речь идет о поддержке по инженерным, финансовым и антикоррупционным вопросам. Выезды будут регулярными. Это – детальный разбор процесса, фиксация всех проблем, замечаний и нарушений при условии, что таковые выявим. Для оперативного реагирования и устранения нарушений к проверке привлекаем все необходимые службы», – подчеркнул Руслан Кравченко.

Добавим

Он добавил, что в состав комиссии входят представители профильных департаментов КОВА, правоохранительных органов, технадзора, Гоструда, наблюдательного совета, ДТЭКа и др. Также приглашаем к таким проверкам народных депутатов, представителей СМИ, жителей домов и общественность.

Объекты, которые будут проверены уже на этой неделе:

13 октября, 10:00, с. Бышив, ул. Защитников Украины, 7. Строительство разрушенного учреждения дошкольного образования «Каштан».

14 октября. 10:00, г. Буча. 4 многоквартирных дома: ул. Новое шоссе, 5; ул. Энергетиков, 2; ул. Киево-Мироцкая, 104б; ул. Вокзальная, 101.

Полный список всех 56 объектов, которые будут проверены, читайте здесь.

«Затягивание сроков, несоблюдение этапов восстановления, коррупционная составляющая – факты, которым не может быть места в восстановлении Киевщины. Прозрачность, ясность и согласованность действий, полный доступ ко всей информации, относящейся к строительству, – вот приоритет. Честное и прозрачное восстановление Киевщины без коррупции. Это то, чего от нас требуют жители области и международные партнеры, которые способствуют восстановлению региона. Логично, что каждый налогоплательщик и благотворители, реализующие масштабные проекты, хотят четко понимать, на что идут их средства и насколько эффективно они расходуются. Я заинтересован в этом не меньше. Именно публичность и прозрачность на каждом этапе позволят снять немало вопросов и претензий», – добавил начальник киевской ОВА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы