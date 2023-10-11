Киевщина: Кравченко заявил о введении регулярных проверок восстановления поврежденных объектов

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киевской области создана специальная комиссия, которая будет проверять работы на объектах, где ведется восстановление. Представители соответствующих служб будут фиксировать все проблемные вопросы и оперативно устранять их сразу на местах. Первые проверки стартуют уже на этой неделе. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН со ссылкой на ОВА.