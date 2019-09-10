Київ з ранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Станом на 9:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, ранкові затори майже повністю скували рух на вулиці Набережно-Рибальській та Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулиці Велика Васильківська.
Транспорт повільно рухається також на вулиці Миколи Грінченка, бульварі Дружби Народів.
На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на Харківському шосе.
Рух на Дарницькому мосту ускладнено в напрямку правого берега. На Південному, Північному мостах та мосту Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 10 вересня в Україні до 28 градусів тепла.