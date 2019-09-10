Киев с утра стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. По состоянию на 9:40 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, утренние пробки почти полностью сковали движение на улице Набережно-Рыбальской и Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, улице Большая Васильковская.
Транспорт медленно движется также на улице Николая Гринченко, бульваре Дружбы Народов.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Харьковском шоссе.
Движение на Дарницком мосту затруднено в направлении правого берега. На Южном, Северном мостах и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, 10 сентября в Украине до 28 градусов тепла.