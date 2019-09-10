В Україні сьогодні до 28 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Україні у вівторок, 10 вересня, очікується погода переважно без опадів. Температура повітря вдень сягатиме 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"10 вересня в Україні без опадів, лише вночі на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, місцями гроза", - повідомили синоптики.
Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях, Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях подекуди 6-8° тепла; вдень в Україні 23-28°.
Нагадаємо, протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.