В Украине сегодня до 28 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине во вторник, 10 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 сентября в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-8° тепла; днем в Украине 23-28°.
Напомним, в течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.