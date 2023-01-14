Київ та дві області перевели на екстрені відключення через загрозу ракетної атаки

Цитата

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла", - ідеться у повідомленні компанії у Telegram.

Там наголосили, що це "вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі".

Доповнення

Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру, наслідки усуваються. Споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний, однак дефіцит потужності є, і найбільший він зранку та ввечері. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. В 11 областях через перевищення лімітів застосовуються аварійні відключення.