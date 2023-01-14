Киев и две области перевели на экстренные отключения из-за угрозы ракетной атаки

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"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении компании в Telegram.

Там отметили, что это "вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели".

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Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру, последствия устраняются. Потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного, однако дефицит мощности есть, и наибольший он утром и вечером. Ко всем областям доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. В 11 областях из-за превышения лимитов применяются аварийные отключения.