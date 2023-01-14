Наслідки атаки на енергосистему усуваються, в 11 областях аварійні відключення попри зниження споживання - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру, наслідки усуваються. Споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний, однак дефіцит потужності є, і найбільший він зранку та ввечері. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. В 11 областях через перевищення лімітів застосовуються аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Сьогодні ворог знову обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури. Наслідки усуваються", - повідомили в Укренерго.
За даними Укренерго, "станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день". "Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі", - ідеться у повідомленні.
"До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення", - вказали у компанії.
Деталі
У компанії нагадали, що кожен оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
Українців закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.