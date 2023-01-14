Последствия атаки на энергосистему устраняются, в 11 областях аварийные отключения несмотря на снижение потребления - Укрэнерго

Цитата

"Сегодня враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры. Последствия устраняются", – сообщили в Укрэнерго.

По данным Укрэнерго, "по состоянию на 12:00 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня". "В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего - в утренние и вечерние часы. Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

"До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток - с 00:00 до 24:00. В настоящее время лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", - указали в компании.

Детали

В компании напомнили, что каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Украинцев призывали разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.