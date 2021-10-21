Київ ще кілька днів буде у "жовтій" зоні, готується до погіршення ситуації - Рубан

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“Що стосується "помаранчевої“ та "червоної“ зони, то є сьогодні передпосилки погіршення епідемічної ситуації. Але показники, які свідчать сьогодні про захворюваність та госпіталізацію, — ми знаходимось ще і будемо в найближчі 3-4 доби, можливо, тиждень, знаходитись у "жовтій“ зоні. Тому, сьогодні місто готується до погіршення ситуації, воно буде, ми ще у серпні місяці оголошували, що в кінці жовтня — на початку листопада буде погіршення епідемічної ситуації. Але ситуація на сьогодні контролюється, її можна врегулювати. Це вакцинація, організація роботи шкіл та дитячих садочків, тому що рушійна сила (перенесення COVID-19 — ред.) у нас — діти”, — сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби.

Деталі

Співрозмовник УНН зазначив, що у столиці діти підуть на канікули за календарем — 25 жовтня.

“Потім уже рішення щодо продовження або непродовження канікул буде приймати штаб ТЕБ та НС. Це буде оголошено найближчим часом... Обмеження роботи дитячих та дошкільних закладів в пікове навантаження епідемії — це доцільно”, — додав він.

Доповнення

Міський голова Віталій Кличко напередодні, 20 жовтня, заявив, що через погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу Київ на порозі “червоної” карантинної зони.

За даними МОЗ, станом на 21 жовтня місто Київ належить до “помаранчевої” зони. Зокрема, в столиці перевищено показники госпіталізацій.

“Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки визначається сигнальним про наближення регіону до “червоної” зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:



завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,



кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,



кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,



коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,



зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.



На “помаранчевому” рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.