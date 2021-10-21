Киев еще несколько дней будет в "желтой" зоне, готовится к ухудшению ситуации - Рубан
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Город Киев ближайшие несколько дней будет находиться в "желтой" зоне, в то же время город уже готовится к ухудшению ситуации. Об этом УНН сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
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"Что касается "оранжевой" и "красной" зоны, то есть сегодня предпосилки ухудшения эпидемической ситуации. Но показатели, которые свидетельствуют сегодня о заболеваемости и госпитализации, - мы находимся еще и будем в ближайшие 3-4 суток, возможно, неделю, находиться в "желтой" зоне. Поэтому, сегодня город готовится к ухудшению ситуации, оно будет, мы еще в августе объявляли, что в конце октября - начале ноября будет ухудшение эпидемической ситуации. Но ситуация на сегодня контролируется, ее можно урегулировать. Это вакцинация, организация работы школ и детских садов, так как движущая сила (перенос COVID-19 - ред.) у нас - дети", - сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы.
Детали
Собеседник УНН отметил, что в столице дети уйдут на каникулы по календарю - 25 октября.
"Потом уже решение о продлении или непродлении каникул будет принимать штаб ТЭБ и ЧС. Это будет объявлено в ближайшее время... Ограничение работы детских и дошкольных учреждений в пиковую нагрузку эпидемии - это целесообразно", - добавил он.
Дополнение
Мэр Виталий Кличко накануне, 20 октября, заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Киев на пороге "красной" карантинной зоны.
По данным Минздрава по состоянию на 21 октября город Киев относится к "оранжевой" зоне. В частности, в столице превышены показатели госпитализаций.
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности определяется сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
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- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
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- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
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- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,
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- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген больше чем 20%,
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- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.
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На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.