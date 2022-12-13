Київ очікує від Парижа сприяння набуття Україною членства в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Франції заявив, що Київ очікує, що Париж продовжить сприяти набуттю Україною членства в ЄС, пише УНН.
Цитата
"Чітка послідовна позиція Парижа стала драйвером надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Очікуємо, що Франція і в майбутньому сприятиме прогресу в реалізації євроінтеграційного треку", - написав Шмигаль у Telegram за підсумками зустрічі з прем’єр-міністеркою Франції Елізабет Борн.
"Ми очікуємо, що Франція продовжить сприяти членству України в ЄС", - додав Прем'єр у Twitter.
Деталі
Очільник українського уряду також подякував Франції за всебічну допомогу в протидії російській агресії.
І закликав французький уряд долучитися до реалізації Плану швидкого відновлення України. "У цьому контексті обговорили допомогу в постачанні енергетичного обладнання. Розраховуємо, що Франція продовжить військову, санкційну, а також фінансову підтримку. Зокрема, у вигляді державних гарантій своєму бізнесу для інвестицій в Україну", - зауважив Прем'єр.
Доповнення
У Франції відбудеться дві конференції, які присвячені відбудові нашої держави, стійкості та як пережити зиму в Україні. Представники України вже прибули до Парижа.