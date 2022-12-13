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Киев ожидает от Парижа содействия получению Украиной членства в ЕС

Киев • УНН

 • 882329 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита во Францию заявил, что Киев ожидает, что Париж продолжит содействовать получению Украиной членства в ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Четкая последовательная позиция Парижа стала драйвером предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Ожидаем, что Франция и в будущем будет способствовать прогрессу в реализации евроинтеграционного трека", - написал Шмыгаль в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Франции Элизабет Борн.

"Мы ожидаем, что Франция продолжит содействовать членству Украины в ЕС", - добавил Премьер в Twitter.

Детали

Глава украинского правительства также поблагодарил Францию за всестороннюю помощь в противодействии российской агрессии.

И призвал французское правительство приобщиться к реализации Плана быстрого восстановления Украины. "В этом контексте обсудили помощь в снабжении энергетическим оборудованием. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, санкционную, а также финансовую поддержку. В частности, в виде государственных гарантий своему бизнесу для инвестиций в Украину", - отметил Премьер.

Дополнение

Во Франции состоится две конференции, посвященные восстановлению нашего государства, устойчивости и как пережить зиму в Украине. Представители Украины уже прибыли в Париж.

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