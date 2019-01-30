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22 березня, 17:51 • 113389 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 184913 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 157605 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 156474 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 144721 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 126385 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 169582 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 172948 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 158695 перегляди

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21 березня, 08:36 • 288157 перегляди

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Київ накрив туман

Київ накрив туман

Київ • УНН

 • 12417 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Київ накрив туман. Про це повідомляє кореспондент УНН.

"Через туман в Україні протягом доби 30 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів", - повідомили у ДСНС.

Крім того, синоптики повідомили, що у середу у столиці хмарно, невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. 

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Нагадаємо, жителів України попередили про можливі мігрені через погоду.

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