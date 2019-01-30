Київ накрив туман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Київ накрив туман. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Через туман в Україні протягом доби 30 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів", - повідомили у ДСНС.
Крім того, синоптики повідомили, що у середу у столиці хмарно, невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
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Нагадаємо, жителів України попередили про можливі мігрені через погоду.