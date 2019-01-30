Киев накрыл туман
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Киев накрыл туман. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Из-за тумана в Украине в течение суток 30 января будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах - до 500 метров", - сообщили в ГСЧС.
Кроме того, синоптики сообщили, что в среду в столице облачно, небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 /с.
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Напомним, жителей Украины предупредили о возможных мигренях из-за погоды.