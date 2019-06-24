Киян попередили про надзвичайну пожежонебезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Найближчі чотири дні у Києві утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомили у КМДА, посилаючись на Укргідрометцентр, передає УНН.
"24-27 червня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Києві 22 і 23 червня було зафіксовано три температурні рекорди.
Нагадаємо, 25 червня у південних, вночі також місцями і в центральних та східних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. В наступні дві доби переважатиме суха погода, лише вдень 27 червня у західних та північних областях короткочасний дощ, гроза.