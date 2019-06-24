У Києві на вихідних зафіксували три температурні рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Києві минулими вихідними, 22 і 23 червня, було зафіксовано три температурні рекорди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після опівдня 22 червня стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0°С, що на 0,6°С вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 році.
Середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 роки склала +27,3°С, що на 0,7°С вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1943 році.
У неділю, 23 червня, мінімальна температура повітря найтеплішої за 139 році спостережень ночі не опустилась нижче +22,3°С, що на 1,4°С вище ніж 1946 році.
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"Від початку червня вже зафіксовано одинадцять температурних рекордів", - вказали в обсерваторії.
Нагадаємо, внаслідок погодних умов у Києві забруднення повітря буде триматися до кінця червня.
Також нагадаємо, що "Укренерго" попередило про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній системі через пік споживання електроенергії у зв’язку зі спекою.