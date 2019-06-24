В Киеве на выходных зафиксировали три температурных рекорда

Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 22 июня столбик максимального термометра поднялся до + 34,0°С, что на 0,6°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.

Средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 года составила + 27,3°С, что на 0,7°С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году.

В воскресенье, 23 июня, минимальная температура воздуха самой теплой за 139 году наблюдений ночи не опустилась ниже 22,3°С, что на 1,4°С выше 1946 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медик рассказал, как охлаждаться в летний зной

"С начала июня уже зафиксировано одиннадцать температурных рекордов", - указали в обсерватории.

Напомним, в результате погодных условий в Киеве загрязнение воздуха будет держаться до конца июня.

Также напомним, что "Укрэнерго" предупредило о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе через пик потребления электроэнергии в связи с жарой.