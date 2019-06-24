В Киеве на выходных зафиксировали три температурных рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киеве в минувшие выходные, 22 и 23 июня, было зафиксировано три температурных рекорда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 22 июня столбик максимального термометра поднялся до + 34,0°С, что на 0,6°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.
Средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 года составила + 27,3°С, что на 0,7°С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году.
В воскресенье, 23 июня, минимальная температура воздуха самой теплой за 139 году наблюдений ночи не опустилась ниже 22,3°С, что на 1,4°С выше 1946 году.
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"С начала июня уже зафиксировано одиннадцать температурных рекордов", - указали в обсерватории.
Напомним, в результате погодных условий в Киеве загрязнение воздуха будет держаться до конца июня.
Также напомним, что "Укрэнерго" предупредило о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе через пик потребления электроэнергии в связи с жарой.