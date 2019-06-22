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Забруднення повітря у Києві буде триматися до кінця червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Забруднення повітря у Києві буде триматися до кінця червня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Забруднення повітря у Києві буде триматися до кінця червня

За даними ДСНС, внаслідок погодних умов у Києві, з 10 червня спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду.

Зазначається, що найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня, за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту.

“Протягом 22-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня”, — повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Києві рівень забруднення повітря в рази перевищує норму.

Нагадаємо, медик розповів, де в Києві повітря чистіше.

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