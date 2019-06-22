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Загрязнение воздуха в Киеве будет держаться до конца июня

Киев • УНН

 • 12671 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Загрязнение воздуха в Киеве будет держаться до конца июня. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Загрязнение воздуха в Киеве будет держаться до конца июня

По данным ГСЧС, в результате погодных условий в Киеве, с 10 июня наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида.

Отмечается, что наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели, за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающее влияние автотранспорта.

“В течение 22-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня”, - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, в Киеве уровень загрязнения воздуха в разы превышает норму.

Напомним, медик рассказал, где в Киеве воздух чище.

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