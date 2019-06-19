У Києві рівень забруднення повітря в рази перевищує норму: названо райони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Киян попередили про високий рівень забруднення повітря у низці районів столиці. За інформацією прес-служби ГУ ДСНС у Києві, метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих домішок утримаються до 24 червня, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, у Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
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"Протягом 18 – 19 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ", - йдеться у повідомленні.
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Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 24 червня.
Раніше очікувалось, що високий рівень забруднення повітря в Києві триматиметься до 18 червня.