В Україні створять нову систему моніторингу повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні створять нову систему здійснення державного моніторингу охорони атмосферного повітря. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, передає УНН.
"Міністерство екології та природних ресурсів України підготувало проект Постанови КМУ "Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря". Відповідно до неї буде затверджено Порядок здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна звернулася до Білорусі стосовно можливого забруднення річки
За словами Семерака, сьогодні існує необхідність у реформуванні діючої системи моніторингу атмосферного повітря, оскільки існуюча не дає змоги в повній міри отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин та вживати оперативних заходів реагування.
"В Україні ця проблема вкрай актуальна і навіть не потребує додаткової аргументації. Впровадження системи моніторингу забезпечить право українців на отримання інформації про стан навколишнього природного середовища. Крім того, дасть можливість громадянам брати участь у розроблені та формуванні політики щодо покращення моніторингу", - сказав Семерак.
Запуск системи моніторингу забезпечить оперативний збір інформації та оцінку інформації про стан атмосферного повітря, а це дасть можливість для прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення контролю.
Як повідомляв УНН, більш ніж 400 шкіл у тайському Бангкоку були закриті до кінця тижня внаслідок надмірно забрудненого повітря.