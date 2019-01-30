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В Україні створять нову систему моніторингу повітря

В Україні створять нову систему моніторингу повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні створять нову систему здійснення державного моніторингу охорони атмосферного повітря. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, передає УНН.

"Міністерство екології та природних ресурсів України підготувало проект Постанови КМУ "Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря". Відповідно до неї буде затверджено Порядок здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря", - йдеться у повідомленні.

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За словами Семерака, сьогодні існує необхідність у реформуванні діючої системи моніторингу атмосферного повітря, оскільки існуюча не дає змоги в повній міри отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин та вживати оперативних заходів реагування.

"В Україні ця проблема вкрай актуальна і навіть не потребує додаткової аргументації. Впровадження системи моніторингу забезпечить право українців на отримання інформації про стан навколишнього природного середовища. Крім того, дасть можливість громадянам брати участь у розроблені та формуванні політики щодо покращення моніторингу", - сказав Семерак.

Запуск системи моніторингу забезпечить оперативний збір інформації та оцінку інформації про стан атмосферного повітря, а це дасть можливість для прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення контролю.

Як повідомляв УНН, більш ніж 400 шкіл у тайському Бангкоку були закриті  до кінця тижня внаслідок надмірно забрудненого повітря.

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