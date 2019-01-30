У столиці Таїланду через задимленість та вихлопи закрили школи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Більш ніж 400 шкіл у тайському Бангкоці були закриті до кінця тижня внаслідок надмірно забрудненого повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Уряд постановив закрити 437 шкіл після надходження даних про забруднення, яке продовжить посилюватись до наступного тижня.
Причина – ускладнений дорожній рух, внаслідок якого в місті піднявся небезпечно високий рівень часток вихлопів.
Міністерство охорони здоров’я порадило мешканцям міста утримуватись від активності за межами помешкань і більше часу проводити вдома. Багато людей на вулицях Бангкоку носять респіратори.
Зазначається, що традиційні методи боротьби з забрудненням повітря на кшталт розпилення води не спрацювали. Ситуація також ускладнюється настанням "димового сезону", коли фермери спалюють залишки сільхозпродукції.
Нагадаємо, на початку січня на Таїланд насунувся перший за останні 30 років тропічний шторм.