В столице Таиланда из-за задымленности и выхлопов закрыли школы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Более 400 школ в тайском Бангкоке были закрыты до конца недели в результате чрезмерного загрязнения воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Правительство постановило закрыть 437 школ после поступления данных о загрязнении, которое продолжит усиливаться до следующей недели.
Причина - усложненное дорожное движение, в результате которого в городе поднялся опасно высокий уровень частиц выхлопов.
Министерство здравоохранения посоветовало жителям города воздержаться от активности за пределами помещений и больше времени проводить дома. Многие люди на улицах Бангкока носят респираторы.
Отмечается, что традиционные методы борьбы с загрязнением воздуха вроде распыления воды не сработали. Ситуация также осложняется наступлением "дымового сезона", когда фермеры сжигают остатки сельхозпродукции.
Напомним, в начале января на Таиланд обрушился первый за последние 30 лет тропический шторм.