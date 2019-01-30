В Украине создадут новую систему мониторинга воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине создадут новую систему осуществления государственного мониторинга атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.
"Министерство экологии и природных ресурсов Украины подготовило проект постановления КМУ "Некоторые вопросы осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха". Согласно ему будет утвержден Порядок осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.
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По словам Семерака, сегодня существует необходимость в реформировании действующей системы мониторинга атмосферного воздуха, поскольку существующая не позволяет в полной мере получать оперативную информацию о концентрации загрязнения веществ и принимать оперативные меры реагирования.
"В Украине эта проблема крайне актуальна и даже не требует дополнительной аргументации. Внедрение системы мониторинга обеспечит право украинцев на получение информации о состоянии окружающей природной среды. Кроме того, даст возможность гражданам участвовать в разработке и формировании политики по улучшению мониторинга", - сказал Семерак.
Запуск системы мониторинга обеспечит оперативный сбор информации и оценку информации о состоянии атмосферного воздуха, а это даст возможность для принятия эффективных управленческих решений и обеспечения контроля.
Как сообщал УНН, более чем 400 школ в тайском Бангкоке были закрыты до конца недели в результате чрезмерно загрязненного воздуха.