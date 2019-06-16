Сильне забруднення повітря в Києві триматиметься до 18 червня – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Високий рівень забруднення повітря в Києві триматиметься до понеділка, 18 червня. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
За прогнозом Гідрометцентру, як зазначає ДСНС, спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії та рівень забруднення з тенденціє до подальшого зростання утримаються в місті Києві до 18 червня.
При цьому ДСНС повідомила, що з 8 червня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
Протягом 12-13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.
Нагадаємо, за останні 20 років у межах Києва концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200%.