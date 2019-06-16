Сильное загрязнение воздуха в Киеве держаться до 18 июня - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве будет держаться до понедельника, 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
По прогнозу Гидрометцентра, как отмечает ГСЧС, жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту воздержатся в Киеве до 18 июня.
При этом ГСЧС сообщила, что с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.
Напомним, за последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросло на 50%, а формальдегида на 200%.