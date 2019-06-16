Сильное загрязнение воздуха в Киеве держаться до 18 июня - ГСЧС

По прогнозу Гидрометцентра, как отмечает ГСЧС, жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту воздержатся в Киеве до 18 июня.



При этом ГСЧС сообщила, что с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.



В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.



Напомним, за последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросло на 50%, а формальдегида на 200%.