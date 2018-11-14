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У Києві за 20 років кількість токсичних речовин у повітрі збільшилась на 200%

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. За останні 20 років у межах Києва концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200%. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт КМДА.

“За останні 20 років у межах Києва концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200%. Це наслідок зростання кількості транспортних засобів у місті та, відповідно, збільшення викидів зазначених речовин в атмосферу”, — про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Також, Мальований додав, що загальне антропогенне забруднення атмосферного повітря Києва переважно (до 90%) формується за рахунок пересувних джерел, із них лише близько 4% припадає на авіаційний, залізничний та водний транспорт та викидів від стаціонарних джерел (підприємств).

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Андрій Мальований повідомив, що враховуючі ці фактори в столиці проводяться дослідження якості атмосферного повітря та розроблюють систему оповіщення громадян стосовно забрудненності повітря в певних районах Києва.

“Результати дослідження стану забруднення повітря у місті стануть основою концепції створення автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря згідно з усіма наявними вимогами ВООЗ, Мінприроди України та директив Європейського Союзу. Це у майбутньому дозволить оперативно реагувати на зміни рівня забрудненості повітря та інформувати про це жителів міста”, — зазначив Андрій Мальований.

Також планується розроблення системи оповіщення населення про небезпечні ситуації, пов’язані із погіршенням якості повітря, на основі даних, отриманих зі створеної мережі моніторингу та ГІС-технологій.

“Прогнозується впровадження системи надання щоденних рекомендацій про безпечні маршрути пересування містом для пішоходів, велосипедистів, місця для прогулянок із дітьми тощо. Інформація буде в online-режимі розміщуватися на сайті і буде легко доступною для мешканців міста зі смартфонів”, — додають на сторінці КМДА.

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Довідка УНН: Формальдегід — хімічна речовина, найпростіша з альдегідів. Формальдегід широко застосовується у промисловості, зокрема для виробництва полімерних матеріалів, багатоатомних спиртів, ізопрену та інших продуктів.

Оркім того, формальдегід — це подразнюючий газ, що викликає дегенеративні процеси в органах людини, сенсибілізує шкіру. При роботі з ним для індивідуального захисту слід застосовувати фільтруючий промисловий протигаз марки А та герметичні захисні окуляри.

Діоксид азоту (або оксид азоту(IV) — неорганічна сполука складу NO2. За звичайних умов є газом червоно-бурого кольору, з характерним гострим запахом або жовтуватою рідиною.

Діоксид азоту дуже отруйний при вдиханні. Однак, інгаляцій зазвичай можна уникнути, адже його легко виявити по запаху, навіть при низьких концентраціях. Одним з симптомів отруєння є набряк легенів, який, як правило, з’являється через кілька годин після вдихання. Крім того, низькі концентрації (4 проміле) можуть призвести до затримки дихання.

Як повідомляв УНН, у Львові вирішили обмежити комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів в магазинах та супермаркетах.

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