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В Киеве за 20 лет количество токсичных веществ в воздухе увеличилось на 200%

В Киеве за 20 лет количество токсичных веществ в воздухе увеличилось на 200%

Киев  •  УНН

 • 35219 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросло на 50%, а формальдегида на 200%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.

“За последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросла на 50%, а формальдегида на 200%. Это следствие роста количества транспортных средств в городе и, соответственно, увеличение выбросов указанных веществ в атмосферу”, — об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Также, Малеваный добавил, что общее антропогенное загрязнение атмосферного воздуха Киева преимущественно (до 90%) формируется за счет передвижных источников, из них лишь около 4% приходится на авиационный, железнодорожный и водный транспорт и выбросов от стационарных источников (предприятий).

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Андрей Малеваный сообщил, что учитывая эти факторы в столице проводятся исследования качества атмосферного воздуха и разрабатывают систему оповещения граждан о загрязненности воздуха в определенных районах Киева.

“Результаты исследования состояния загрязнения воздуха в городе станут основой концепции создания автоматизированной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в соответствии со всеми имеющимися требованиями ВОЗ, Минприроды Украины и директив Европейского Союза. Это в будущем позволит оперативно реагировать на изменения уровня загрязнения воздуха и информировать об этом жителей города”, - отметил Андрей Рисованный.

Также планируется разработка системы оповещения населения об опасных ситуациях, связанных с ухудшением качества воздуха, на основе данных, полученных из созданной сети мониторинга и ГИС-технологий.

“Прогнозируется внедрения системы предоставления ежедневных рекомендаций про безопасные маршруты передвижения по городу для пешеходов, велосипедистов, места для прогулок с детьми и тому подобное. Информация будет в online-режиме размещаться на сайте и будет легко доступной для жителей города через смартфоны”, — добавляют на странице КГГА.

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Справка: Формальдегид — вещество, простейшее из альдегидов. Формальдегид широко применяется в промышленности, в частности для производства полимерных материалов, многоатомных спиртов, изопрена и других продуктов.

Помимо этого, формальдегид — это раздражающий газ, вызывает дегенеративные процессы в органах человека, сенсибилизирует кожу. При работе с ним для индивидуальной защиты следует применять фильтрующий промышленный противогаз марки А и герметичные защитные очки.

Диоксид азота (или оксид азота (IV) — неорганическое соединение состава NO2. При обычных условиях является газом красно-бурого цвета, с характерным острым запахом или желтоватой жидкостью.

Диоксид азота очень ядовитый при вдыхании. Однако, ингаляций обычно можно избежать, ведь его легко обнаружить по запаху, даже при низких концентрациях. Одним из симптомов отравления является отек легких, который, как правило, появляется через несколько часов после вдыхания. Кроме того, низкие концентрации (4 промилле) могут привести к задержке дыхания.

Как сообщал УНН, во Львове решили ограничить коммерческое использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в магазинах и супермаркетах.

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