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Во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов

Во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов

Киев  •  УНН

 • 16124 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове решили ограничить коммерческое использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в магазинах и супермаркетах. Решение было принято на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Целью такого решения является сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей среды, защиты жизни и здоровья населения от негативного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды и необходимостью сохранения окружающей среды", - говорится в сообщении пресс-службы.

В решении городского совета идет речь о том, чтобы рекомендовать супермаркетам и магазинам, предлагать покупателям альтернативу использованию одноразовых полиэтиленовых пакетов - бумажные пакеты, многоразовые сумки и т.д., а также разработать Программу лояльности для потребителей по поощрению использования многоразовой тары.

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Также, во Львовском горсовете рассказали о программе постепенного перехода к концепции экологически чистого города "ноль отходов".

"В прошлом году на сессии городского совета была принята программа Zero Waste (ноль отходов), которая предусматривает постепенный переход города концепции Ноль отходов, где большое внимание уделяется предупреждению, переиспользования, так же сортировке отходов. Это одна из мировых практик, которая в течение этого года активно работала, я думаю, вы это могли видеть, как в супермаркетах рядом с тем, как вы расплачиваетесь можно себе выбрать или бумажный, или одноразовый полиэтиленовый пакет, который приносит экологический ущерб", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в департаменте гуманитарной политики планируют организовывать просветительские работы в школах и дошкольных учреждениях относительно негативного влияния на окружающую среду от использования одноразового пластика.

Справка: начиная с середины прошлого века пластиковые изделия с каждым годом начали приобретать популярность. Пластик постепенно превратился в основную вещь повседневного обихода. Согласно данным ассоциации Plastics Europe, производство пластмасс в мире по 50 млн тонн в 1950 году возросло до 335 млн тонн в 2016 году. Это произошло потому, что пластик является универсальным недорогим материалом, который используется во многих отраслях. Так, ежеминутно в мире продается 1 млн. пластиковых бутылок, а за год жители Планеты используют 1 трлн. пластиковых пакетов (данные National Geographic), большая часть из которых используется один раз. Это вызывает к изменению природных процессов, которые на протяжении тысячелетий были неизменными.

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Пластиковые отходы негативно влияют на состояние окружающей среды, особенно на Мировой океан. На поверхности пластиковых отходов создается подходящая среда для развития многих организмов. Увеличение загрязнения водоемов искусственными отходами, то есть материалами, которые не разлагаются, либо разлагаются в окружающей среде очень длительное время, приводит к изменению биологического состояния окружающей среды. Некоторые пластиковые упаковки способны выделять химические вещества, из упаковок которых изготовлены, в продукт, который содержится в ней. При нагревании попадают из пластикового изделия в еду или напитки, которые потребляет человек. В общем сложности, среди всего мусора около 13% составляет пластик, в частности, полиэтиленовые пакеты. Период их разложения - 400-450 лет.

Сейчас 33 страны мира, среди которых Грузия, Франция, Италия, Румыния, Монголия, Кения, Мадагаскар запретили использование пластиковых пакетов, еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты, а Комитет Европарламента по окружающей среде вообще проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования одноразовых пластиковых изделий.

Как сообщало УНН, согласно последним исследованиям , пластик не только загрязняет окружающую среду, но и способствует глобальному потеплению климата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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