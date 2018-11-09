У Львові обмежили використання поліетиленових пакетів

“Метою такого рішення є збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища та збереженням довкілля”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

У рішенні міської ради йдеться про те, щоб рекомендувати супермаркетам та магазинам, пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових поліетиленових пакетів — паперові пакети, багаторазові торбини тощо, а також розробити Програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазової тари.

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Також, у Львівській міськраді розповіли про програму поступового переходу до концепції екологічно чистого міста “нуль відходів”.

“Минулоріч на сесії міської ради було прийнято програму Zero Waste (Нуль відходів), яка передбачає поступовий перехід міста до концепції нуль відходів, де велика увага приділяється попередженню, перевикористанню, так само сортуванню відходів. І одна зі світових практик, яка протягом цього року активно працювала, я думаю, ви це могли бачити, як в супермаркетах поруч з тим, як ви розраховуєтесь можна собі обрати або паперовий, або одноразовий поліетиленовий пакет, який приносить екологічну шкоду”, — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, департамент гуманітарної політики та департамент планують організовувати просвітницькі роботи у школах та дошкільних закладах щодо негативного впливу на довкілля від використання одноразового пластику.

Довідка: починаючи з середини минулого століття пластикові вироби з кожним роком почали набувати популярності. Пластик поступово перетворився в основну річ повсякденного вжитку. Відповідно до даних асоціації Plastics Europe, виробництво пластмас у світі з 50 млн тонн в 1950 році зросло до 335 млн тонн у 2016 році. Це сталося через те, що пластик є універсальним недорогим матеріалом, який використовується в багатьох галузях. Так, щохвилини у світі продається 1 000 000 пластикових пляшок, а за рік жителі Планети використовують 1 000 000 000 000 (трильйон) пластикових пакетів (дані National Geographic), більша частина з яких використовується один раз. Це спричинює до коригування природних процесів, які протягом тисячоліть були незмінними.

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Пластикові відходи негативно впливають на стан навколишнього середовища, а особливо на Світовий океан. На поверхні пластикових відходів створюється привабливе середовище для розвитку багатьох організмів. Збільшення забруднення водойм штучними відходами, тобто матеріалами, які не розкладаються, або розкладаються в навколишньому середовищі дуже тривалий час, призводить до зміни біологічного середовища. Деякі пластикові упаковки здатні виділяти хімічні речовини, з яких виготовлені, в продукт, який міститься в ній. Вони при нагріванні потрапляють з пластикового виробу до їжі чи напою, які споживає людина. В загальному серед усього сміття близько 13% – це пластик, зокрема, поліетиленові пакетики. Період їх розкладання – 400-450 років.

Наразі 33 країни світу, серед яких Грузія, Франція, Італія, Румунія, Монголія, Кенія, Мадагаскар заборонили використання пластикових пакетів, ще 53 країни ввели часткову заборону або податок на пакети, а Комітет Європарламенту з навколишнього середовища взагалі проголосував за заборону в Євросоюзі з 2021 року використання одноразових пластикових виробів.

Як повідомляло УНН, згідно з останніми дослідженнями, пластик не тільки забруднює навколишнє середовище, а й сприяє глобальному потеплінню клімату.